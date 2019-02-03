Sobe para 107 o número de vítimas identificadas em Minas Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o número de vítimas identificadas subiu para 107 neste domingo (3), décimo dia de buscas em Brumadinho (MG).

Bombeiros realizam resgates no Corrego do Feijao , em Brumadinho ( MG ) Crédito: O Tempo

Até a última sexta (1), foram coletadas 152 amostras de DNA de familiares de vítimas para o processo de identificação.

Neste domingo, a policia realiza na Estação do Conhecimento, em Brumadinho, um mutirão para emissão de carteiras de identidade para vítimas que perderam seus documentos. O serviço vai até 16h.

No sábado, o número de mortos na tragédia de Brumadinho subiu para 121, seis a mais que na sexta (1). As autoridades continuam o trabalho de buscas pelos corpos neste domingo e devem divulgar novas informações à tarde. Há ainda 226 pessoas desaparecidas.