Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sobe para 107 o número de vítimas identificadas em Minas Gerais
Brumadinho

Sobe para 107 o número de vítimas identificadas em Minas Gerais

Até a última sexta (1), foram coletadas 152 amostras de DNA de familiares de vítimas para o processo de identificação

Publicado em 

03 fev 2019 às 17:20

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 17:20

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o número de vítimas identificadas subiu para 107 neste domingo (3), décimo dia de buscas em Brumadinho (MG).
Bombeiros realizam resgates no Corrego do Feijao , em Brumadinho ( MG ) Crédito: O Tempo
Até a última sexta (1), foram coletadas 152 amostras de DNA de familiares de vítimas para o processo de identificação.
Neste domingo, a policia realiza na Estação do Conhecimento, em Brumadinho, um mutirão para emissão de carteiras de identidade para vítimas que perderam seus documentos. O serviço vai até 16h.
No sábado, o número de mortos na tragédia de Brumadinho subiu para 121, seis a mais que na sexta (1). As autoridades continuam o trabalho de buscas pelos corpos neste domingo e devem divulgar novas informações à tarde. Há ainda 226 pessoas desaparecidas.
Segundo a corporação, a descoberta de novos corpos deve ser mais lenta daqui para frente, devido a dificuldade nas escavações da lama. Os militares, porém, dizem que seguirão nas buscas por tempo indeterminado até o encontro de todas as vítimas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brumadinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida
Imagem de destaque
Motociclista morre após moto ir parar dentro de represa em Jaguaré
Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados