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Após desabamento

Sob escombros de prédio em Fortaleza, vítimas telefonam e jovem faz selfie

Das pessoas resgatadas com vida, duas teriam conseguido telefonar para parentes, mesmo sob os escombros

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 09:49

Publicado em 

16 out 2019 às 09:49
Prédio que desabou em Fortaleza Crédito: Reprodução/Google Street View
AGÊNCIA ESTADO-O governo do Ceará informou que nove pessoas foram resgatadas com vida do prédio residencial de sete andares que desabou nesta terça-feira (15), em Fortaleza. As nove pessoas ficaram feridas e pelo menos outras nove teriam ficado presas nos escombros.
Das pessoas resgatadas com vida, duas teriam conseguido telefonar para parentes, mesmo sob os escombros. O estudante de arquitetura, Davi Sampaio Martins, de 22 anos, enviou uma selfie (imagem) para a família, para tranquilizar e ajudar no momento do resgate, como relatou o Diário do Nordeste. Segundo parentes, ele estava no 1º andar, saiu correndo pelas escadas e foi atingido por escombros. Ainda nesta terça, amigos fizeram "vaquinha online" já pensando em uma forma de dar uma nova moradia a Martins, que teria perdido todos os bens.
Outros três feridos resgatados foram encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IJF): Cleide Maria da Cruz Carvalho, de 60 anos; Maria Antônia Peixoto, de 72 anos; e Gilson Moreira Gomes, de 53 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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