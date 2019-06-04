Sisu vai abrir inscrições com 59 mil vagas no 2° semestre de 2019

Sisu Crédito: Divulgação

Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do segundo semestre de 2019 abre as inscrições nesta terça-feira (4) com a oferta de 59 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. Podem concorrer estudantes que fizeram a última edição do Enem, em 2018. As vagas são distribuídas em 1.731 cursos de 76 instituições de todo país, segundo informações divulgadas pelo MEC (Ministério da Educação) nesta segunda (3). do segundo semestre de 2019 abre as inscrições nesta terça-feira (4) com a oferta de 59 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. Podem concorrer estudantes que fizeram a última edição do, em 2018. As vagas são distribuídas em 1.731 cursos de 76 instituições de todo país, segundo informações divulgadas pelonesta segunda (3).

Essa oferta de vagas é 3,8% superior ao número disponível no segundo semestre de 2018. Já o número de instituições participantes é 11,8% maior. Esse é o maior volume de vagas para esse período, de acordo com o MEC. A maior parte das vagas é de universidades federais, com 52 mil vagas. Essas instituições tiveram o bloqueio de R$ 2 bilhões no orçamento deste ano, que representa 30% dos recursos discricionários (sem contar salário, por exemplo).

De acordo com o secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Barbosa de Lima, a pasta tem conversado com as instituições para garantir a oferta de vagas neste segundo semestre. "As universidades têm autonomia completa, eles que planejam. A gente não teve nenhuma informação de que alguma instituição foi prejudicada, pelo contrário. São os melhores números do Sisu, não vemos impacto por enquanto", disse o secretário, segundo quem há conversas com as instituições para questões emergenciais.

O MEC tem argumentado de que o corte só terá impacto no segundo semestre, mas, segundo Lima, a expectativa é de que haja melhoria na economia e os bloqueios possam ser revistos. Instituições de ensino superior que adotam o Enem como processo seletivo disponibilizam as vagas no Sisu. Os candidatos terão até o dia 7 de junho, às 23h59, para se inscrever no sistema.

Administração, pedagogia e ciências biológicas são os cursos com mais vagas. Os estados com mais vagas são Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraíba. A instituição com mais vaga é a UFTPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), com 4.388 vagas.