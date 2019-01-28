Sismógrafos a 100 quilômetros de Brumadinho captaram rompimento

BRUMADINHO, MG, 26.01.2019:ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO. Animais ilhados no barro apos desastre ambiental na represa da Cia Vale, em Corrego do Feijao-Brumadinho, região metropolina de Belo Horizonte, MG, na tarde desta sexta feira (25)

O Centro de Sismologia descartou completamente a hipótese de que o colapso da barragem esteja relacionado a algum tremor de terra na região. “Não há nenhuma evidência ou registro de tremor de terra natural na região da Mina do Córrego do Feijão, da Vale. Nem em dias anteriores.

O último tremor registrado em Minas Gerais ocorreu próximo à cidade de Januária, no dia 21 de janeiro, com magnitude de 2.7. Ele foi muito fraco e está muito distante para ter qualquer influência na barragem”, informaram os especialistas no site do centro. “Mesmo que estivessem ocorrendo tremores, eles precisariam estar exatamente embaixo da barragem para ter algum efeito perceptível.”