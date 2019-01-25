Sirenes de emergência não funcionaram durante rompimento da barragem

Em meio ao caos que assolou a Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, após o rompimento da barragem Mina do Feijão, no início da tarde desta sexta-feira (25), um fato chamou a atenção de moradores dos arredores do local: apesar de a Vale ter instalado sistemas de segurança para informar sobre eventuais transtornos que poderiam acontecer, as sirenes não funcionaram.
Quem garante são os moradores dos arredores da mina do Feijão, ainda assustados pela lama que tomou conta do local. Segundo o tenente Pedro Aihara, chefe da comunicação social do Corpo de Bombeiros, em entrevista concedida à GloboNews, eles foram unânimes ao informar que as sirenes de emergência, que deveriam informar sobre o perigo iminente, não funcionaram.