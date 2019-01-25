Sirenes de emergência não funcionaram durante rompimento da barragem

Quem garante são os moradores dos arredores da mina do Feijão, ainda assustados pela lama que tomou conta do local. Segundo o tenente Pedro Aihara, chefe da comunicação social do Corpo de Bombeiros, em entrevista concedida à GloboNews, eles foram unânimes ao informar que as sirenes de emergência, que deveriam informar sobre o perigo iminente, não funcionaram.