Sirene toca em Brumadinho por 'risco iminente' de novo rompimento

Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Por volta da 5h30 deste domingo (27), a população da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi acordada pelo barulho de uma sirene de evacuação. Devido ao risco de rompimento de uma nova barragem, as autoridades deram início ao processo de retirada das pessoas da região, alertando-as para que se deslocassem para áreas mais altas. As retiradas também estão sendo feitas na comunidade do Tejuco.

A região continua a ser monitorada por técnicos da Vale e pela Defesa Civil.

Em nota, a Vale informou que acionou as sirenes de alerta ao "detectar aumento dos níveis de água nos instrumentos que monitoram a barragem 6". A barragem, que faz parte do complexo de Brumadinho, é um depósito de água, com volume de 1 milhão de m³. No sábado, diante do risco, a empresa começou a fazer o bombeamento dessa água para fora da barragem, para torná-la mais , mas não foi informado quanto foi retirado.