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Eleições 2022

Simone Tebet vota em MS e diz que eleitor dará 'voto no escuro'

Candidata à Presidência da República votou na manhã deste domingo (2) em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e criticou a polarização
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 11:50

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 11:50

Simone Tebet vota em Campo Grande
Simone Tebet vota em Campo Grande Crédito: Reprodução/TV Morena
A candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) votou na manhã deste domingo (2) em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, e criticou a polarização nessas eleições.
"Lamentavelmente a polarização ideológica contaminou a alma do povo brasileiro. Nossa candidatura buscou o caminho do meio, com equilíbrio e soluções reais", afirmou a candidata em conversa com a imprensa.
Tebet ainda classificou o pleito deste ano como atípico. "De alguma forma, hoje o eleitor deu um voto no escuro, pois os líderes nas pesquisas não apresentaram o que vão fazer, e os debates foram marcados por ataques pessoais".
Apesar do tom crítico, Simone aponta que vai respeitar o resultado das urnas e diz acreditar que os demais candidatos vão ter a mesma atitude.
"Tudo isso será página virada e hoje é um novo dia. Apesar de todo barulho que foi feito, creio que todos vão aceitar o resultado das urnas. A democracia sai fortalecida", destaca a senadora emedebista.
Após votar em Campo Grande, Simone seguirá para São Paulo, onde vai encontrar sua vice, Mara Gabrilli, que votará no período da tarde. Tebet vai acompanhar a contagem dos votos também em São Paulo, na sede de seu comitê central.

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