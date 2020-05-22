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Saúde

Sífilis em acompanhamento não impõe risco de agravamento de Covid-19

Segundo o infectologista Luiz D'Elia Zanella, o tratamento e acompanhamento da sífilis devem ser seguidos normalmente, e não há maior risco de contágio pelo novo coronavírus por pacientes com sífilis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 17:01

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 17:01

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Sífilis em acompanhamento não impõe risco de agravamento de Covid-19 Crédito: pixabay/fernandozhiminaicela
Pacientes que fizeram tratamento contra sífilis e estão em fase de acompanhamento estão mais vulneráveis ao vírus? Isso se aplica também a outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)?
A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum que tem o ser humano como único hospedeiro. Sua transmissão é por meio da relação sexual desprotegida com uma pessoa portadora ou, no caso da sífilis congênita, transmitida para a criança durante a gestação.
A sífilis tem cura, e o tratamento é feito com o antibiótico penicilina, ofertado a toda a população pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

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Segundo o infectologista Luiz D'Elia Zanella, do Hospital do Servidor Público Estadual, o tratamento e acompanhamento da sífilis devem ser seguidos normalmente, e não há maior risco de contágio pelo novo coronavírus por pacientes com sífilis.
"Não há nenhum relato de superposição de sífilis e Covid-19, mas, como a transmissão da sífilis é por relação sexual, e nesse momento de pandemia não é recomendado o contato íntimo com uma pessoa contaminada, a regra permanece a mesma, tanto para evitar infecções sexualmente transmissíveis como para a doença do novo coronavírus", finaliza.

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