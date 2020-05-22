Sífilis em acompanhamento não impõe risco de agravamento de Covid-19 Crédito: pixabay/fernandozhiminaicela

Pacientes que fizeram tratamento contra sífilis e estão em fase de acompanhamento estão mais vulneráveis ao vírus? Isso se aplica também a outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)?

A sífilis é uma infecção causada pela bactéria Treponema pallidum que tem o ser humano como único hospedeiro. Sua transmissão é por meio da relação sexual desprotegida com uma pessoa portadora ou, no caso da sífilis congênita, transmitida para a criança durante a gestação.

A sífilis tem cura, e o tratamento é feito com o antibiótico penicilina, ofertado a toda a população pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo o infectologista Luiz D'Elia Zanella, do Hospital do Servidor Público Estadual, o tratamento e acompanhamento da sífilis devem ser seguidos normalmente, e não há maior risco de contágio pelo novo coronavírus por pacientes com sífilis.