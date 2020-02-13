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Economia

Setor de serviços fecha 2019 com crescimento de 1%

De acordo com informações divulgadas pelo IBGE, essa é a primeira alta do setor desde 2014

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 16:29
O volume do setor de serviços fechou 2019 com uma alta de 1%. Crédito: Agência Brasil/ EBC
O volume do setor de serviços fechou 2019 com uma alta de 1%. Essa é a primeira alta do setor desde 2014, já que os serviços tiveram quedas consecutivas entre 2015 e 2017 (acumulando perda de 11%) e fecharam com estabilidade em 2018.
A receita nominal teve crescimento de 4,5%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Essa alta é importante, mas ainda está longe de alcançar o melhor resultado no setor de serviços, avalia o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.
Os principais responsáveis pelo crescimento foram os serviços de informática e comunicação, que tiveram avanço de 3,3%, puxado pelo bom desempenho das atividades de portais, provedores de conteúdo e ferramentas de busca na internet, pelo desenvolvimento e licenciamento de softwares e pela consultoria em tecnologia da informação.
O segmento de outros serviços teve a maior alta (5,8%) e o segundo principal impacto no setor de serviços como um todo, puxado pelas atividades de corretoras de títulos e valores mobiliários.
Também tiveram alta os serviços prestados à família (2,6%) e os serviços profissionais, administrativos e complementares (0,7%). O único segmento com queda foi o de serviços de transportes, auxiliares de transporte e correios (-2,5%).

Dezembro 

Em dezembro, o setor de serviços teve queda de 0,4% no volume e alta de 0,3% na receita nominal, em relação a novembro. Já na comparação com dezembro de 2018, foram observadas altas de 1,6% no volume e de 4,5% na receita nominal.
Com informações da Agência Brasil 

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