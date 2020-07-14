Sergio Moro e João Amoêdo, do Novo, trocam afagos nas redes sociais

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro e o ex-candidato presidencial João Amoêdo, um dos fundadores do partido Novo, trocaram gentilezas nas redes sociais nesta terça-feira (14).

Desde que deixou o posto no governo federal, o ex-juiz tem sido procurado por representantes de alguns partidos interessados em recebê-lo para uma carreira política.

Amoêdo compartilhou uma reportagem de O Estado de S. Paulo sobre grupo de advogados de movimento de resistência a registro de Moro na OAB. O banqueiro, então, classificou a postura como "lamentável".

"Ao invés de valorizar e reconhecer quem realizou um trabalho histórico e corajoso, enfrentando a corrupção e a impunidade, determinados grupos procuram manchar reputações ilibadas, como a de @SF_Moro", escreveu.