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"Reputação ilibada"

Sergio Moro e João Amoêdo, do Novo, trocam afagos nas redes sociais

Desde que deixou o posto no governo federal, o ex-juiz tem sido procurado por representantes de alguns partidos interessados em recebê-lo para uma carreira política
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 20:08

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 20:08

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fala a imprensa sobre seu pedido de demissão do cargo
O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ex-ministro da Justiça Sergio Moro e o ex-candidato presidencial João Amoêdo, um dos fundadores do partido Novo, trocaram gentilezas nas redes sociais nesta terça-feira (14).
Desde que deixou o posto no governo federal, o ex-juiz tem sido procurado por representantes de alguns partidos interessados em recebê-lo para uma carreira política.
Amoêdo compartilhou uma reportagem de O Estado de S. Paulo sobre grupo de advogados de movimento de resistência a registro de Moro na OAB. O banqueiro, então, classificou a postura como "lamentável".
"Ao invés de valorizar e reconhecer quem realizou um trabalho histórico e corajoso, enfrentando a corrupção e a impunidade, determinados grupos procuram manchar reputações ilibadas, como a de @SF_Moro", escreveu.
Em resposta, o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (sem partido) agradeceu. "Obrigado pelo apoio @joaoamoedonovo. Sigo firme acreditando nos meus princípios mesmo arcando com as consequências", escreveu.

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