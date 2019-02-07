Senado já tem maioria de assinaturas para criar CPI de Brumadinho

Buscas em Brumadinhos Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS

Senado assinou requerimento para que seja instalada na Casa uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) em 25 de janeiro. Mais da metade doassinou requerimento para que seja instalada na Casa uma(Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as causas do rompimento da barragem daem(MG) em 25 de janeiro.

Com assinatura de 42 dos 81 senadores, o requerimento para instalação da CPI de Brumadinho, foi apresentado ao comando do Senado pelos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Carlos Viana (PSD-MG).

Davi Alcolumbre (DEM-AP). "Vamos reunir os líderes na terça-feira [12], às 14h, e assim que eles determinarem a pauta de votação, vamos fazer leitura dos requerimentos que estiverem sobre a mesa", disse nesta quinta-feira (7) o presidente do Senado,(DEM-AP).

Uma comissão também deve ser instalada na Câmara. A CPI tem poderes de realizar diligências, convocar autoridades e tomar depoimentos.

Polícia Federal, o engenheiro Makoto Namba alegou ter sido pressionado pela Vale para dar um laudo que garantia a estabilidade da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu meses depois, numa tragédia que deixou pelo menos 150 mortos. Em depoimento ào engenheiro Makoto Namba alegou ter sido pressionado pela Vale para dar um laudo que garantia a estabilidade da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu meses depois, numa tragédia que deixou pelo menos 150 mortos.

O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, chegou a dizer na última quinta (31) que os alarmes foram "engolfados" na tragédia, há 12 dias.