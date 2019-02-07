Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Senado já tem maioria de assinaturas para criar CPI de Brumadinho
Investigação

Senado já tem maioria de assinaturas para criar CPI de Brumadinho

Uma comissão também deve ser instalada na Câmara. A CPI tem poderes de realizar diligências, convocar autoridades e tomar depoimentos

Publicado em 

07 fev 2019 às 15:29

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 15:29

Buscas em Brumadinhos Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS
Mais da metade do Senado assinou requerimento para que seja instalada na Casa uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as causas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) em 25 de janeiro.
Com assinatura de 42 dos 81 senadores, o requerimento para instalação da CPI de Brumadinho, foi apresentado ao comando do Senado pelos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Carlos Viana (PSD-MG).
"Vamos reunir os líderes na terça-feira [12], às 14h, e assim que eles determinarem a pauta de votação, vamos fazer leitura dos requerimentos que estiverem sobre a mesa", disse nesta quinta-feira (7) o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Uma comissão também deve ser instalada na Câmara. A CPI tem poderes de realizar diligências, convocar autoridades e tomar depoimentos.
Em depoimento à Polícia Federal, o engenheiro Makoto Namba alegou ter sido pressionado pela Vale para dar um laudo que garantia a estabilidade da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu meses depois, numa tragédia que deixou pelo menos 150 mortos.
O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, chegou a dizer na última quinta (31) que os alarmes foram "engolfados" na tragédia, há 12 dias.
Mas a Folha de S.Paulo mostrou que ao menos duas sirenes que ficam próximas a áreas devastadas pela lama estão intactas, o que contraria o discurso da mineradora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Brumadinho Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados