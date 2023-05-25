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Multa adiada

Senado aprova MP que 'perdoa' motorista profissional sem exame toxicológico

A cobrança da multa dada a motoristas profissionais que não realizaram os exames toxicológicos periódicos foi adiada para o início de 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2023 às 09:56

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 09:56

Placa de trânsito livre à direita em vitória
Senado aprova MP que 'perdoa' motorista profissional sem exame toxicológico Crédito: Fernando Madeira
O Senado Federal aprovou a MP (medida provisória) que adia a multa para motoristas profissionais que não fizerem o exame toxicológico periódico. A cobrança será feita de forma escalonada a partir de 1º de janeiro do ano que vem.
A MP foi editada no dia 30 de dezembro pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sob a justificativa de que, com a pandemia de Covid-19 e o aumento do preço dos combustíveis, muitos motoristas profissionais deixaram de fazer o exame obrigatório.
O governo passado queria suspender a exigência até julho de 2025, mas a Câmara dos Deputados antecipou a medida para janeiro de 2024, e o Senado manteve a mudança.
O texto foi aprovado de forma simbólica pelo Senado, sem a contagem de votos, e vai à sanção do presidente da República.
Pela MP, o exame toxicológico será obrigatório para motoristas das categorias C, D ou E --de ônibus, caminhões e tratores, por exemplo-- que tenham obtido ou renovado a Carteira Nacional de Habilitação a partir de 3 de setembro de 2017.

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