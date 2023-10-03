Senado adia votação da proposta de minirreforma eleitoral

Senado adiou a votação da proposta de minirreforma eleitoral. Com isso, as regras não irão valer para as eleições municipais, a serem realizadas em outubro de 2024.

O adiamento foi anunciado, em uma rede social, pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que é relator da proposta de reforma do Código Eleitoral, em tramitação no Senado.

“A minirreforma eleitoral não será votada pelo Senado nesta semana, o que inviabiliza sua aplicação para as eleições de 2024. O Senado preferiu se dedicar com mais profundidade ao Código Eleitoral, já sob minha relatoria, e fazer uma reforma eleitoral mais ampla e consistente”, disse o senador.

Plenário do Senado Federal: mais dedicação para discutir mudanças no Código Eleitoral Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

Para ter validade em 2024, a minirreforma eleitoral teria de ser aprovada pelos senadores até a próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, exatamente um ano antes do pleito. A Constituição determina que "a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência", chamado princípio da anualidade eleitoral.

Há semanas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já havia antecipado que a minirreforma eleitoral seria debatida sem açodamento.

O que prevê a minirreforma eleitoral?

Câmara dos Deputados aprovou a proposta no mês passado e tinha expectativa de as regras já valerem para as eleições de 2024.

Entre as mudanças propostas pela minirreforma eleitoral estão:

obrigatoriedade de transporte público gratuito no dia das eleições

legalização de candidaturas coletivas para cargos de deputado e vereador



candidaturas laranjas de mulheres serão consideradas fraude e abuso de poder político



federação deverá cumprir cotas de gênero



substituição de pena de cassação de candidato por usar recursos ilegais para pagamento de multa



simplifica prestação de contas dos partidos



autorização do uso do Pix para doações eleitorais



aplicação de recursos públicos para pagamento de despesas pessoais de candidatos



autoriza propaganda conjunta de candidatos de partidos diferentes



autoriza propaganda na internet no dia do pleito

