Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Senado adia votação da proposta de minirreforma eleitoral
Sem validade em 2024

Senado adia votação da proposta de minirreforma eleitoral

Com o adiamento, as novas regras não irão valer para as eleições municipais do próximo ano intenção agora é fazer reforma mais ampla
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 out 2023 às 19:32

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 19:32

Senado adiou a votação da proposta de minirreforma eleitoral. Com isso, as regras não irão valer para as eleições municipais, a serem realizadas em outubro de 2024.
O adiamento foi anunciado, em uma rede social, pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), que é relator da proposta de reforma do Código Eleitoral, em tramitação no Senado.  
“A minirreforma eleitoral não será votada pelo Senado nesta semana, o que inviabiliza sua aplicação para as eleições de 2024. O Senado preferiu se dedicar com mais profundidade ao Código Eleitoral, já sob minha relatoria, e fazer uma reforma eleitoral mais ampla e consistente”, disse o senador.
Plenário do Senado Federal
Plenário do Senado Federal: mais dedicação para discutir mudanças no Código Eleitoral Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
Para ter validade em 2024, a minirreforma eleitoral teria de ser aprovada pelos senadores até a próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, exatamente um ano antes do pleito. A Constituição determina que "a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência", chamado princípio da anualidade eleitoral.
Há semanas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já havia antecipado que a minirreforma eleitoral seria debatida sem açodamento.

O que prevê a minirreforma eleitoral?

Câmara dos Deputados aprovou a proposta no mês passado e tinha expectativa de as regras já valerem para as eleições de 2024.  
Entre as mudanças propostas pela minirreforma eleitoral estão:  
  • obrigatoriedade de transporte público gratuito no dia das eleições
  • legalização de candidaturas coletivas para cargos de deputado e vereador
  • candidaturas laranjas de mulheres serão consideradas fraude e abuso de poder político
  • federação deverá cumprir cotas de gênero
  • substituição de pena de cassação de candidato por usar recursos ilegais para pagamento de multa
  • simplifica prestação de contas dos partidos
  • autorização do uso do Pix para doações eleitorais
  • aplicação de recursos públicos para pagamento de despesas pessoais de candidatos
  • autoriza propaganda conjunta de candidatos de partidos diferentes
  • autoriza propaganda na internet no dia do pleito
*Com informações das agências Senado e Câmara

Veja Também

STF condena mais três réus por envolvimento nos atos de 8 de janeiro

Ministério da Fazenda lança programa para prevenir fraudes e corrupção

Nunes Marques derruba quebra de sigilos de ex-diretor da PRF Silvinei Vasques

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Senado Federal Reforma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados