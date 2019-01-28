Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Secretário diz que política de segurança de barragens pode mudar
Consequências

Secretário diz que política de segurança de barragens pode mudar

Ele avalia que os rejeitos não devem chegar à represa de Três Marias

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 17:44

Publicado em 

28 jan 2019 às 17:44
Rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: MOISéS SILVA/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Natural do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal, disse nesta segunda-feira (28), que após avaliação do governo federal da tragédia de Brumadinho, a política nacional de segurança de barragens pode ser revista. Ele avalia que os rejeitos não devem chegar à represa de Três Marias.
Segundo o secretário, a tragédia de Brumadinho "se diferencia muito da de Mariana" e não apresenta um quadro preocupante quanto ao risco de rompimentos de outras barragens na região.
A declaração foi dada ao término da primeira reunião do Ministério de Minas e Energia, com dirigentes da Vale, mineradora responsável pela barragem na mina do Córrego do Feijão, que rompeu na última sexta-feira (25), em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte.
Alexandre Vidigal reconheceu que pode haver vulnerabilidades em outras barragens, mas que seria "irresponsável" indicá-las sem um rigoroso exame. "Mas também pode não haver. Temos evidências de que o sistema existente funcionava."
Ele disse que eventuais inconsistências entre dados levantados pelos órgãos públicos e a Vale deverão ser estudados.
Ao defender "uma política de transparência", Alexandre Vidigal informou que o governo realizará uma série de reuniões para esclarecer o que de fato ocorreu, inclusive com empreendedores do ramo da mineração. "Precisamos nos tornar, nesse momento, parceiros e evitar futuras tragédias", argumentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Política Brumadinho Meio Ambiente Minas Gerais Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados