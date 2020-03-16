Secretário de Saúde do Rio apela para pessoas evitarem sair de casa

Já faltam leitos de UTI no sistema público de saúde. A previsão é de que o Estado registre 24 mil novos casos dentro de um mês. Na noite de domingo, o

registrou o primeiro caso grave de covid-19. Trata-se de um senhor de mais de 60 anos, que está internado na rede privada. De acordo com o último boletim da secretaria, o Estado tem 24 casos confirmados e 95 suspeitos.

O secretário estadual de Saúde do Rio, Edmar Santos, fez um apelo na manhã desta Segunda-feira (16) para que a população evite ao máximo sair de casa.