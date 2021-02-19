Secretário critica Bolsonaro por não usar máscara em visita à Paraíba

Jair Bolsonaro em aglomeração no Nordeste Crédito: Reprodução Facebook

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve rápida passagem por Campina Grande (PB) nesta sexta-feira (19), onde fez escala no aeroporto João Suassuna antes de partir para Pernambuco. Ele cumpriria agenda em Sertânia, no interior pernambucano.

A breve aparição na Paraíba, no entanto, não agradou a todos.

Bolsonaro posou para fotos com simpatizantes no aeroporto. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (Solidariedade), e seu vice, Romero Rodrigues, também sem proteção, fizeram foto com o presidente.

"Descompromisso com a vida", diz Geraldo Antônio de Medeiros, secretário estadual de Saúde.