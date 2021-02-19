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Agenda presidencial no interior

Secretário critica Bolsonaro por não usar máscara em visita à Paraíba

De acordo com Geraldo Antônio, secretário estadual de Saúde, "a exposição de formadores de opinião, sem máscara, representa um desserviço à saúde pública do país"

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2021 às 16:33
Jair Bolsonaro em aglomeração no Nordeste
Jair Bolsonaro em aglomeração no Nordeste Crédito: Reprodução Facebook
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve rápida passagem por Campina Grande (PB) nesta sexta-feira (19), onde fez escala no aeroporto João Suassuna antes de partir para Pernambuco. Ele cumpriria agenda em Sertânia, no interior pernambucano.
A breve aparição na Paraíba, no entanto, não agradou a todos.
Bolsonaro posou para fotos com simpatizantes no aeroporto. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (Solidariedade), e seu vice, Romero Rodrigues, também sem proteção, fizeram foto com o presidente.
"Descompromisso com a vida", diz Geraldo Antônio de Medeiros, secretário estadual de Saúde.
"Num momento em que 1.000, 1.200 brasileiros morrem diariamente em decorrência da Covid-19, a exposição de formadores de opinião, sem máscara para a sociedade, representa um desserviço à saúde pública do país", completa.

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