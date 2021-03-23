Secom confirma reunião amanhã entre Bolsonaro, chefes dos poderes e PGR

O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para o anúncio de investimentos para o Programa Águas Brasileiras Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou neta terça (23), que o presidente Jair Bolsonaro se reunirá amanhã (24) , às 8h, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras.

O tema do encontro é a pandemia da Covid-19. Governadores e o recém-empossado ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também participarão da reunião. O encontro ocorrerá no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, e será fechado à imprensa.

O agora ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também comparecerá, bem como "governadores das cinco regiões do País". A reunião foi articulada na semana passada depois do País registrar recordes de casos e mortes pelo novo coronavírus. Diversos Estados também registram falta de leitos hospitalares e de medicamentos para intubação de pacientes.

De acordo com nota divulgada pela Secom, o objetivo da reunião "é fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da covid-19, além de ser um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas".