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Covid na pauta

Secom confirma reunião amanhã entre Bolsonaro, chefes dos poderes e PGR

O tema do encontro é a pandemia da Covid-19. Governadores e o recém-empossado ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também participarão da reunião
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:42

Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:42

O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para o anúncio de investimentos para o Programa Águas Brasileiras
O presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia para o anúncio de investimentos para o Programa Águas Brasileiras Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Secretaria Especial de Comunicação Social confirmou neta terça (23),  que o presidente Jair Bolsonaro se reunirá amanhã (24) , às 8h, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras.
O tema do encontro é a pandemia da Covid-19. Governadores e o recém-empossado ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também participarão da reunião. O encontro ocorrerá no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, e será fechado à imprensa.
O agora ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também comparecerá, bem como "governadores das cinco regiões do País". A reunião foi articulada na semana passada depois do País registrar recordes de casos e mortes pelo novo coronavírus. Diversos Estados também registram falta de leitos hospitalares e de medicamentos para intubação de pacientes.
De acordo com nota divulgada pela Secom, o objetivo da reunião "é fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da covid-19, além de ser um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas".
Da equipe ministerial também devem participar os ministros André Mendonça (Justiça e Segurança Pública), Fernando Azevedo (Defesa), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e José Levi (Advocacia-Geral da União).

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