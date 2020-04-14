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Coronavírus

Saúde seleciona empresa para fazer até 30 mil testes por dia

Ministério da Saúde divulga chamamento público para a contratação emergencial de empresa para fazer testes rápidos de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 10:19

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 10:19

Cientistas estudam vacina contra o coronavírus
O Brasil tem feito 4.200 testes diários do novo coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
O Ministério da Saúde publicou nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial da União (DOU) chamamento público para a contratação emergencial de empresa para processar exames em tempo real de detecção do novo coronavírus. Pelo aviso, as atividades da contratada incluem a realização de até 3 milhões de testes e a preparação de central operacional com a capacidade de processamento de até 30 mil testes por dia. As empresas interessadas em participar da seleção têm até 23h59 desta terça-feira (14) para apresentar propostas.
No sábado, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, disse que a pasta pretendia espalhar "centros de coleta de emergência" por todo o Brasil para acelerar a realização de testes do novo coronavírus para casos leves. A ideia anunciada era fazer até 50 mil testes por dia. Hoje, o País tem feito apenas 4.200 testes diários, em média.
O plano do ministério prevê que um atendente, ou uma gravação, entre em contato com a população, por telefone, para checar a situação da saúde, sintomas e eventual necessidade de realização de teste. "A partir daí, seja por meio do robô ou de profissionais, pelo aplicativo ou na unidade de saúde, a pessoa vai ser orientada a procurar uma dessas unidades de coleta, a partir de seus sintomas", comentou Wanderson. "Na unidade, vai ser coletada a amostra da pessoa. O resultado vai chegar para ela em até 36 horas depois, pelo celular. Queremos que esse prazo seja até menor, de até 24 horas", acrescentou.
Segundo o secretário explicou, o teste de casos leves ainda não está funcionando porque depende da instalação de máquinas e do "parceiro privado que ganhar a concorrência pública" lançada para o serviço.

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