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Pandemia

Saúde confirma 1.016 óbitos pela Covid-19 e Brasil alcança 60.610 mortos

A pasta também informou nesta quarta (1º) a soma de 45.482 infectados, o que eleva a 1.447.523 o número de casos do vírus no País

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2020 às 18:45
Coronavírus - Covid19
Coronavírus já provocou a morte de 60.610 pessoas no Brasil  Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash
O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (1º)  novos 1.016 óbitos pela covid-19, registrados nas últimas 24h, alcançando 60.610 mortos pela doença no Brasil. A pasta também informou a soma de 45.482 infectados, o que eleva a 1.447.523 o número de casos do vírus no País.
"Embora o número (de casos) seja elevado, tem um número de óbitos, fase mais triste da doença, se mantendo em um 'platô' (quando atinge estabilidade), embora elevado, mas em um platô", disse o secretário de Vigilância Sanitária, Arnaldo Correia de Medeiros.
O dado do ministério não significa que todos as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período.
Há 560.852 pacientes da covid-19 ainda em acompanhamento e 826 061 recuperados.

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