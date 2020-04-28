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Coronavírus

São Paulo tem alta de 12% no número de mortes por Covid-19 em 24h

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde o estado do sudeste contabiliza o total de 2.049 óbitos  e 24.041 casos da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 14:27

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 14:27

O estado de São Paulo registrou nesta terça-feira (28) um salto de 12% no número de mortes e 11% no de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.
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O aumento no número de casos colabora para a pressão dos hospitais do SUS no estado Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram confirmados 224 óbitos e 2.300 casos nesse período. O total é de 2.049 mortes e 24.041 casos da doença.
O secretário José Henrique Germann explicou que, como não há fila reprimida de testagem, os números referem-se a novos pacientes.
"Esse número de óbitos é muito importante e o mais relevante no estado de São Paulo desde o início da pandemia", afirmou David Uip, coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Uip reiterou que um isolamento social de mais de 50% causa impacto na curva de infectados, doentes e óbitos. Nesta segunda (27), a taxa de distanciamento social ficou em 48%.
O aumento no número de casos colabora para a pressão dos hospitais do SUS. Atualmente, o estado tem 61,6% das UTIs ocupadas, com 1.437 confirmados com Covid-19 -nesta segunda-feira, o índice era de 59,8%, com 3.106 pessoas em leitos de terapia intensiva. Em leitos de enfermaria, estão 1.800 pessoas.
Em leitos de enfermaria, a taxa de ocupação no estado é de 44,5%. Na Grande SP, a situação é pior. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 81% e de enfermaria 70%.

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