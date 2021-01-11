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São Paulo registra maior média móvel de casos de Covid-19 desde agosto

No mesmo período, o número de internações também cresceu 15%. O estado tem hoje 65% dos leitos de UTI ocupados, enquanto em dezembro, a média era de 40%.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2021 às 15:10

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:10

Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O avanço da pandemia em São Paulo atingiu na última semana a maior velocidade desde agosto do ano passado. Na primeira semana após as festas de fim de ano, o estado registrou aumento de 63% no número de casos positivos de Covid-19 e 49% no de óbitos.
No mesmo período, o número de internações também cresceu 15%. O estado tem hoje 65% dos leitos de UTI ocupados, enquanto no início de dezembro, a média era de 40%.
O governador João Doria (PSDB) fez um alerta para que a população evite aglomerações e respeite as regras de distanciamento social para conter o aumento de casos. No entanto, não informou se deve adotar novas medidas de restrição nos próximos dias.
Apesar do aumento, o governo manteve a maior parte dos municípios paulistas na fase amarela do Plano São Paulo. A única alteração foi estabelecer um limite de funcionamento para todos os estabelecimentos não essenciais, que só poderão ficar abertos até as 22h nesta etapa.
"Esse aumento que tivemos no número de casos, óbitos e internações nos alerta para uma situação cada vez mais grave e que medidas precisam ser tomadas. Na última atualização do Plano São Paulo, anunciamos mudanças mais rigorosas e é preciso que as pessoas permaneçam em casa", disse João Gabbardo, secretário-executivo do Centro de Contingência da Covid no estado.
Nos primeiros dez dias do ano, o governo diz ter criado 250 novos leitos de UTI para atender aos novos casos graves da doença. Esses leitos haviam sido desmobilizados no ano passado após contenção da pandemia.

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