Santos Dumont volta a operar normalmente, após reforma na pista

Avião da Azul pousa no Aeroporto Santos Dumont durante o período de obras de pavimentação com asfalto poroso na pista principal. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Depois de ficar fechada por quase um mês para reformas, a pista principal do Aeroporto Santos Dumont , que opera voos domésticos no Rio de Janeiro, reabriu às 6h, da manhã deste sábado (21). As obras de reforma da pista começaram no dia 24 de agosto e custaram R$ 9 milhões. Durante os serviços na pista principal, as companhias aéreas mantiveram suas operações com aeronaves de menor porte na pista auxiliar do aeroporto. Os demais voos, com aeronaves maiores, foram deslocados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte.

Na manhã deste sábado (20), o primeiro voo da Azul para Congonhas, em São Paulo, partiu às 6h31. Os voos da Latam também estão saindo normalmente, a partir de hoje, do Santos Dumont. Apenas a Gol manteve os voos deste sábado no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão.

CONCESSÕES

Em julho, o brigadeiro Hélio Paes de Barros assumiu o comando da Infraero e anunciou que um dos pilares de sua gestão é cumprir o cronograma de concessões estabelecido pelo governo federal. O atual governo pretende conceder ao setor privado toda a rede de aeroportos que ainda está sob a responsabilidade da Infraero, entre eles, o

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A sexta rodada de concessões de aeroportos está em fase de estruturação. A previsão é que no segundo semestre de 2020 sejam leiloados mais 22 aeroportos, divididos em três blocos regionais.