Saiba o que acontece ao votar duas vezes no mesmo candidato ao Senado

A cada quatro anos, o eleitor tem a oportunidade de renovar dois terços do Senado brasileiro. Este o caso das eleições 2018. Neste domingo (7), os eleitores devem escolher dois candidatos distintos para ocuparem o cargo de senador durante os próximos oito anos. Exatamente por isso, não é possível votar duas vezes em um mesmo candidato.

Caso alguém digite a mesma sequência de números para os campos Senador 1 e Senador 2 na urna, o segundo voto será automaticamente anulado, como explica o advogado e ex-juiz eleitoral Marcelo Abelha. Se a pessoa votar duas vezes no mesmo candidato, só é registrado um voto. É como se a pessoa não tivesse votado para um dos cargos, esclarece.

A escolha por digitar primeiro um senador e depois outro, no entanto, é indiferente para o resultado da eleição, já que ambos têm o mesmo peso. Como não é previsto segundo turno para o cargo de senador, serão eleitos os dois nomes mais votados em todo o Espírito Santo.

LEGENDA

Outra dúvida frequente é sobre a possibilidade do voto em legenda para senador. Porém, escolher apenas o partido ou a coligação do candidato é uma opção válida apenas para os cargos de deputado estadual e deputado federal.

Isso acontece porque senador é cargo majoritário e os deputados são cargos proporcionais, disse Marcelo Abelha. Ou seja, no primeiro caso é eleito aquele que recebe mais votos; enquanto no segundo, é utilizado o quociente eleitoral e pode ocorrer uma redistribuição dos votos recebidos pelo partido ou pela coligação entre os candidatos lançados por eles.

ORDEM DE VOTAÇÃO

Quem comparecer às seções eleitorais capixabas neste domingo (7) deve votar em seis cargos, que aparecerão nas urnas na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente.

Para evitar erros, é possível levar uma cola com todos os números anotados em uma folha de papel. E vale reforçar que é proibido o uso de celular durante a votação. Depois que você confirma qualquer voto, não tem como corrigir, ressalta Marcelo.