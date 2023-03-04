Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rita Lee recebe alta e está em casa após ficar 9 dias internada
Em recuperação

Rita Lee recebe alta e está em casa após ficar 9 dias internada

Cantora estava desde a noite do dia 23 de fevereiro no hospital para o tratamento de um câncer no pulmão.

Publicado em 04 de Março de 2023 às 20:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2023 às 20:11
SÃO PAULO - Rita Lee recebeu alta e está em casa. A informação foi dada por Roberto de Carvalho, músico e marido da cantora, que publicou nas redes sociais uma foto da artista em casa neste sábado (4).
O registro é o primeiro de Rita Lee depois de sua internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava desde a noite do dia 23 de fevereiro para o tratamento de um câncer no pulmão.
A cantora Rita Lee volta para casa após ficar internada em tratamento de câncer no pulmão
Rita Lee em foto publicada pelo marido nas redes sociais, neste sábado (4) Crédito: Instagram/Reprodução
Além de Roberto, João Lee, filho do casal, compartilhou a publicação com empolgação de ver a mãe melhor. "Bem-vinda em casa", escreveu em língua inglesa.
No último sábado (25), Roberto escreveu nas redes sociais que a internação era parte do processo de recuperação da doença da cantora de 75 anos, o qual foi diagnosticado em maio de 2021. Segundo o músico, ela estava bem e "se fortalecendo", ciente de que a passagem pelo hospital fazia parte de exames de monitoramento e terapia.
A situação evoluiu bem. No dia 1° de março, João Lee mostrou Rita Lee tomando sorvete em postagem no seu perfil no Instagram, voltando a garantir que ela estava bem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Música Artistas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados