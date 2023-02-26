'Rita Lee está bem, se fortalecendo', escreve marido da cantora

Rita Lee e Roberto de Carvalho: cantora luta contra câncer no pulmão Crédito: Reprodução/ Instagram @robertodecarvalho

SÃO PAULO - A cantora Rita Lee, internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, está se recuperando, segundo o músico Roberto de Carvalho, seu marido. Ele publicou uma mensagem no Instagram e agradeceu o apoio que a família vem recebendo, o que ele chamou de "tsunami de amor".

Roberto de Carvalho postou: "Rita está bem, se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramento e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações, uma vez que se tem que lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos. Agradecemos o tsunami de amor, carinho e positividade que temos recebido. Obrigado mesmo. E vamos em frente, e que as grandes luzes do universo estejam nos guiando por todo o caminho."

Rita Lee, de 75 anos, foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021. Na madrugada da sexta-feira (24), ela deu entrada no hospital Albert Einstein. A família de Rita Lee chegou a comemorar a remissão do câncer de pulmão da cantora no ano passado.

Segundo o jornal O Globo, Rita foi internada porque, nos últimos dias, perdeu peso e está com um estado de saúde mais frágil. Os médicos decidiram então que seria mais adequado mantê-la em observação de forma preventiva.