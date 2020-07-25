Rio tem mais 154 mortes em 24h e acumula 12.808 óbitos por Covid-19

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

O Estado do Rio de Janeiro registra até este sábado (25) 12.808 óbitos por Covid-19, mais 154 mortes nas últimas 24 horas, e 156.293 casos confirmados de contaminação, informou a Secretaria de Estado de Saúde. Existem ainda 1.160 óbitos sendo investigados e 318 descartados. Até hoje, 133.831 pacientes foram recuperados.

Entre os municípios, o maior número de óbitos ocorreu no Rio de Janeiro (8.004), seguido por São Gonçalo (572), Duque de Caxias (527), Nova Iguaçu (417), São João de Meriti (306), Niterói (292), Belford Roxo (205), Campos Dos Goytacazes (195), Magé (155), Itaboraí (149) e Petrópolis (134).