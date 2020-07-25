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Pandemia

Rio tem mais 154 mortes em 24h e acumula 12.808 óbitos por Covid-19

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde divulgadas neste sábado (25), outros 1.160 óbitos são investigados e 318 descartados

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 19:25
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registra até este sábado (25) 12.808 óbitos por Covid-19, mais 154 mortes nas últimas 24 horas, e 156.293 casos confirmados de contaminação, informou a Secretaria de Estado de Saúde. Existem ainda 1.160 óbitos sendo investigados e 318 descartados. Até hoje, 133.831 pacientes foram recuperados.
Entre os municípios, o maior número de óbitos ocorreu no Rio de Janeiro (8.004), seguido por São Gonçalo (572), Duque de Caxias (527), Nova Iguaçu (417), São João de Meriti (306), Niterói (292), Belford Roxo (205), Campos Dos Goytacazes (195), Magé (155), Itaboraí (149) e Petrópolis (134).
O Rio de Janeiro também lidera o número de casos de contaminação, com 69.546 pessoas, seguido de Niterói (8.682), São Gonçalo (7.880), Duque de Caxias (5.542), Macaé (5.182), Nova Iguaçu (4.006), Angra dos Reis (3.647), Itaboraí (3.182), Volta Redonda (3.100) e Campos dos Goytacazes (2.766).

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