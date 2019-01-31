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Rio de Janeiro

Rio tem dia de muito calor e sensação térmica de 46º Celsius

Os termômetros continuarão na casa do 40°C nos próximos dias

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 21:30

Publicado em 

30 jan 2019 às 21:30
Sensação Térmica no Rio de Janeiro Crédito: Windows
O município do Rio de Janeiro registrou hoje (30) a temperatura máxima de 40,3º Celsius (ºC) na estação meteorológica do Sistema Alerta Rio, no bairro de Irajá, zona norte da cidade. A sensação térmica atingiu 46º C em Santa Cruz, na zona oeste, um dos bairros mais quentes do Rio. A mínima da madrugada ficou em 21,5º C, no Alto da Boa Vista, onde está o Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta em área urbana do mundo.
De acordo com o Alerta Rio, os termômetros continuarão na casa dos 40° C nos próximos dias, com calor e tempo estável no Rio, sem previsão de chuva. No entanto, a passagem de uma frente fria deixará o tempo instável a partir do próximo domingo (3), com previsão de pancadas de chuva e temperaturas em declínio, com a temperatura máxima atingindo os 35º C. 
Segundo a meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, o tempo está influenciado por um sistema de alta pressão junto com a massa de ar quente, que impede a entrada de frente fria no Rio. “Para amanhã a temperatura vai ficar também na casa dos 40º C.
Esse panorama de calor segue na sexta-feira e no sábado, sem previsão de chuva na Cidade do Rio de Janeiro. Somente no domingo é que a vai chover na parte da tarde e à noite no Rio, com a temperatura caindo um pouco”, avalia.
A temperatura recorde deste ano ocorreu no dia 3 de janeiro, quando os termômetros assinalaram 41,2°C, em Santa Cruz.

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