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Tragédia em Brumadinho

Rio Paraopeba está contaminado com metais e traz risco à saúde, diz MG

As análises foram feitas com mostras coletadas entre os dias 25 (quando o acidente ocorreu) e 29

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 08:53

Publicado em 

31 jan 2019 às 08:53
Rejeito de lama do rompimento de uma barragem da mineradora Vale, chega ao Rio Paraopeba em Brumadinho Crédito: Foto: ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO
As águas do Rio Paraopeba, atingido pelo rompimento da Barragem Mina do Feijão, apresentam riscos à saúde humana e animal. Comunicado conjunto das Secretarias de Estado de Saúde, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais divulgado na noite desta quarta-feira, 30, adverte que qualquer pessoa que tenha tido contato, ingerido ou consumido alimentos preparados com a água que apresentarem náuseas, vômitos, coceira, diarreia, tontura ou outros sintomas deve procurar a unidade mais próxima de saúde.
>PM diz ter abordado 300 pessoas em primeiro dia de operação em Brumadinho
As análises foram feitas com mostras coletadas entre os dias 25 (quando o acidente ocorreu em Brumadinho) e 29. Foram encontrados valores até 21 vezes acima do aceitável de chumbo total e mercúrio total. Também foi constatada a presença de níquel, chumbo, cádmio, zinco no dia 26 em um dos pontos de monitoramento. Diante dessa situação, o governo de Minas desaconselha o uso da água para qualquer finalidade até que a situação esteja normalizada. A recomendação vale desde a confluência do Rio Paraopeba com o Córrego Ferro-Carvão até Pará de Minas. Deve ser respeitada uma área de 100 metros das margens acometidas.

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