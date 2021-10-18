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Retomada na pandemia

Rio libera lotação máxima em cinemas, teatros e festas

O decreto determina também que não é mais necessário haver distanciamento social nesses ambientes, apenas manter o uso de máscaras

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 16:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2021 às 16:22
Sala de cinema
Rio de Janeiro aproveita avanço da vacinação para promover liberações Crédito: Pixabay
O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), publicou nesta segunda-feira (18) um decreto autorizando a lotação máxima em espaços como cinemas, teatros, casas de festa e centros comercias.
O decreto determina também que não é mais necessário haver distanciamento social nesses ambientes, apenas manter o uso de máscaras. Antes, a lotação permitida era de 70% com distanciamento de um metro entre as pessoas.
Segue suspenso, porém, o funcionamento de boates, danceterias e salões de dança até que 65% da população tenha completado o esquema vacinal, número que está em 61,3% atualmente.
O decreto vem um dia depois de o secretário de saúde da cidade, Daniel Soranz, afirmar que a capital fluminense tem o menor número de pacientes internados por Covid desde o início da pandemia, bem como a menor taxa de transmissão desde o começo da crise sanitária.
"Nesta semana, de cada cem testes para Covid-19 realizados no Rio, somente quatro foram positivos, é o menor percentual de positividade visto até o momento", escreveu ele em uma rede social.
Na sexta-feira (15), durante a divulgação do último boletim epidemiológico da cidade, Soranz disse que, pela primeira vez, a pandemia está sob controle do Rio. "Se não houver uma nova variante, alguma surpresa, podemos falar que estamos numa situação de estabilidade."
Segundo o boletim, os casos de Covid e os atendimentos na rede de urgência e emergência por síndrome respiratória aguda grave estão em queda sustentada. Além disso, a fila por leito Covid está zerada.
Nesta segunda-feira, parte dos alunos da rede pública municipal voltam a ter aulas presenciais. Isso inclui estudantes da pré-escola, do 1º, 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e do programa Carioca II.
Já na próxima segunda (25), é a vez de alunos das creches, do 3º, 4º, 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental.

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