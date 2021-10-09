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Imunização

Rio distribui nova remessa de vacina da Pfizer para municípios

Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Volta Redonda fizeram a retirada de seus respectivos lotes na Secretaria de Estado de Saúde, em Niterói

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 13:01

Públicado em 

09 out 2021 às 13:01
Agência Brasil

Colunista

Agência Brasil

Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) prossegue, neste sábado (9), a distribuição de 245.700 doses do imunizante da Pfizer para 86 dos 92 municípios fluminenses. Devido à possibilidade de chuva forte em algumas regiões do Estado, a entrega será feita apenas por via terrestre. Não serão utilizados helicópteros para as cidades mais distantes.
Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Volta Redonda fizeram a retirada de seus respectivos lotes nesta sexta-feira (8) na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Para as demais cidades a distribuição começou a ser realizada neste sábado , às 7h, por caminhões e vans com escolta da Polícia Militar.
Em nota, a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) reforça a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação para primeira e segunda aplicação do esquema vacinal ou dose de reforço. O órgão esclarece que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios.

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