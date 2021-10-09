Rio distribui nova remessa de vacina da Pfizer para municípios

Vacina Pfizer-BioNTech Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) prossegue, neste sábado (9), a distribuição de 245.700 doses do imunizante da Pfizer para 86 dos 92 municípios fluminenses. Devido à possibilidade de chuva forte em algumas regiões do Estado, a entrega será feita apenas por via terrestre. Não serão utilizados helicópteros para as cidades mais distantes.

Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Volta Redonda fizeram a retirada de seus respectivos lotes nesta sexta-feira (8) na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Para as demais cidades a distribuição começou a ser realizada neste sábado , às 7h, por caminhões e vans com escolta da Polícia Militar.