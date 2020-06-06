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Coronavírus

Rio decreta reabertura de shoppings, bares e pontos turísticos

Após decreto do governador Wilson Witzel, reabertura gradual de diversas atividades econômicas já valem a partir deste sábado (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 10:31

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 10:31

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Pontos turísticos como Cristo Redentor serão liberados, mas com restrições  Crédito: Riotur/Divulgação
Em edição extra do Diário Oficial, publicada na noite de sexta-feira (5), o governador do Rio de JaneiroWilson Witzel, decretou a reabertura gradual de diversas atividades econômicas no Estado já a partir deste sábado (6). A medida determina o funcionamento de centros comerciais, bares e restaurantes, pontos turísticos (como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar) e parques, entre outros, com restrições para evitar aglomerações e, consequentemente, o contágio pelo coronavírus.
De modo geral, os estabelecimentos estão autorizados a funcionar, desde que respeitem o limite de 50% de sua capacidade de lotação. Além disso, deverão seguir protocolos e medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscaras de proteção facial por clientes e funcionários, assegurar a distância mínima de 1 metro entre as pessoas e disponibilizar álcool em gel 70%.

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No caso dos shopping centers e centros comerciais, o horário é limitado (das 12h às 20h). As praças de alimentação poderão funcionar, desde que obedeçam o limite de 50% da capacidade de lotação. Áreas de recreação, cinemas e afins deverão permanecerão fechados.
Foram autorizadas ainda as atividades esportivas individuais ao ar livre, inclusive em parques, praias e lagoas, desde que não haja aglomeração. A indicação é que isso seja feito próximo à residência de cada pessoa. Atividades esportivas de alto rendimento estão liberadas desde que sejam sem público e com os devidos protocolos de higienização.

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Organizações religiosas poderão receber fiéis, desde que seja observada a distância de 1 metro entre as pessoas. Mais cedo, já havia sido divulgado também o retorno gradual do transporte intermunicipal de passageiros.
Algumas medidas restritivas, por outro lado, foram prorrogadas até o dia 21 de junho. São elas: aulas presencias (tanto das redes de ensino estadual e municipal quanto da privada), academias de ginástica, cinemas, teatros e afins. O governo diz que levou em conta dados da Secretaria de Saúde para a elaboração do decreto.

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