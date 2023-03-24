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Peça rara

Relógio devolvido por Bolsonaro custa R$ 800 mil e é moldado em ouro

Com apenas 25 unidades produzidas, relógio reúne matérias-primas consideradas nobres, inclusive pulseira de couro de jacaré

Publicado em 24 de Março de 2023 às 19:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2023 às 19:48
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A caixa de joias que os ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou nesta sexta-feira (24) à Caixa Econômica Federal inclui um dos relógios mais raros do mundo, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil.
Apresentado em 2014 e com apenas 25 unidades produzidas, o Chopard L.U.C Tourbillon Qualité Fleurier tem caixa moldada em ouro de origem controlada. A empresa garante que o processo de extração do metal foi feito de forma artesanal por trabalhadores regularizados, sem exploração da mão de obra. As minas ficam na América do Sul, mas a empresa não disse em quais países.
Relógio Chopard L.U.C. Tourbillon Qualité Fleurier teve apenas 25 unidades produzidas e é avaliado em R$ 800 mil
Relógio Chopard L.U.C. Tourbillon Qualité Fleurier teve apenas 25 unidades produzidas Crédito: Divulgação
Na ativa desde 2004, a Qualité Fleurier é uma entidade que faz o monitoramento da produção e oferece certificações no segmento da alta relojoaria. A Chopard é uma das parceiras da iniciativa.
Até a pulseira de couro de jacaré tem origem controlada — para azar dos jacarés. Nesse caso, o certificado é emitido pela Cites (sigla em inglês para Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção).
Mas esse Chopard vai muito além da reunião de matérias-primas consideradas nobres. O movimento turbilhão utilizado no relógio é o ápice do segmento.
As funções aplicadas na relojoaria são chamadas de complicações. Nesse caso, é de fato muito complicado.
O calibre desse modelo — que, grosso modo, é a máquina que faz tudo acontecer — se chama L.U.C. 0213-L1. É necessário dar corda manualmente para que entre em atividade, mas, após esse procedimento, serão cerca de nove dias de funcionamento absolutamente preciso.
É para isso que serve o mostrador posicionado logo acima dos ponteiros principais: há uma escala analógica que exibe o tempo em que o relógio continuará funcionando até ser preciso dar corda novamente.
O movimento pode ser visto: o fundo do relógio é de safira, material à prova de arranhões que também é usado na parte frontal.
Nas bordas aparecem uma série de letras números que garantem a procedência e a exclusividade desse Chopard. A nomenclatura Au750, por exemplo, determina que há 75% de ouro puro em sua manufatura. Até o sistema de fechamento da pulseira é feito com o metal nobre.

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