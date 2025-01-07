  • Início
  • Brasil
  • Relógio de dom João 6° destruído no 8/1 é restaurado e volta ao Planalto
Atos antidemocráticos

Relógio de dom João 6° destruído no 8/1 é restaurado e volta ao Planalto

Peça histórica trazida ao Brasil pelo monarca ficava exposta no terceiro andar do Palácio quando foi depredada
Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 13:33

BRASÍLIA - O relógio de dom João 6° que foi destruído nos ataques de 8 de janeiro de 2023 foi restaurado e devolvido ao Palácio do Planalto nesta terça-feira (7).
Na época, imagens do circuito interno do Planalto mostraram um homem destruindo a peça. O relógio foi restaurado na Suíça. Presenteado pela corte de Luís 14, da França, no século 17, a obra foi trazida ao Brasil por dom João 6° em 1808.
Foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira (23) o homem suspeito de ter destruído o relógio trazido ao Brasil por dom João 6º,
Imagens de segurança mostraram homem destruindo relógio trazido ao Brasil por dom João 6º Crédito: Reprodução
Outros três itens destruídos nos ataques golpistas já voltaram ao Palácio do Planalto na segunda (6): a obra "As mulatas", de Di Cavalcanti; a escultura em madeira de Frans Krajcberg; e a escultura em bronze "O Flautista", de Bruno Giorgi.
No total, 20 obras foram restauradas em um laboratório com especialistas criado no Palácio da Alvorada, e serão reintegradas ao acervo da presidência.

