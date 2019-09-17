Relatório aponta assassinatos e impunidade na Amazônia

Operação do Ibama em 2018 flagra desmatamento em área equivalente a 225 Maracanãs em Reserva Legal em Tapurah (MT), na região da Bacia Amazônica Crédito: Mayke Toscno/Gcom-MT

Há uma década denunciando a extração ilegal de madeira, Osvalinda e Daniel Pereira encontraram duas covas com duas cruzes de madeira no quintal de casa, no assentamento Areia, próximo a Trairão (oeste do Pará), em junho do ano passado.

Placas (PA), foi executado a tiros em casa em dezembro de 2018. Depois de denunciar ao Ministério Público o desmatamento ilegal, Gilson Temponi, presidente de uma associação de agricultores em, foi executado a tiros em casa em dezembro de 2018.

Dilma Ferreira da Silva no assentamento Em março deste ano, criminosos mataram a ativistano assentamento Salvador Allende , na região de Tucuruí (PA) , e mais cinco pessoas, segundo a polícia a mando de um fazendeiro envolvido em extração ilegal que temia ser denunciado.

Casos como esses estão no relatório "Máfias do Ipê: como a violência e a impunidade impulsionam o desmatamento na Amazônia brasileira", da organização não-governamental Human Rights Watch.

O documento detalha a ação de redes criminosas na região da Amazônia e como ações do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) prejudicam essa situação.

Segundo a organização, a extração ilegal de madeira na Amazônia é "impulsionada por redes criminosas que têm a capacidade logística de coordenar a extração, o processamento e a venda de madeira em larga escala, enquanto empregam homens armados para proteger seus interesses."

Os agentes ambientais da região apelidaram esses grupos de "máfias dos ipês", em referência à extração de madeira dessas árvores tidas como "diamante da Amazônia".

"Os criminosos responsáveis por uma grande parte da destruição da Amazônia estão usando da intimidação, ameaças, ataques e assassinatos para continuar suas atividades ilícitas. Há um nível de violência vinculado ao desmatamento, que às vezes as pessoas não percebem", diz César Muñoz, autor do relatório e pesquisador da ONG.

Citando dados da Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja Católica, a organização afirma que houve mais de 300 assassinatos na última década envolvendo conflitos pelo uso da terra. O documento detalha 28 desses assassinatos.

Um dos casos citados é o do assentamento Terra Nossa, próximo a Novo Progresso (sudoeste do Pará). Em janeiro do ano passado, um agricultor local, Romar Roglin, conhecido como "Polaquinho", avisou a uma liderança local que relataria o desmatamento à polícia. Foi morto 20 dias depois.

Seu irmão, Ricardo Roglin, começou a investigar o assassinato por conta própria. Foi morto em julho daquele ano.

Pouco antes, em maio, Antonio Rodrigues dos Santos, o Bigode, que vivia no mesmo assentamento, ameaçou denunciar um fazendeiro que ocupou cerca de 800 hectares de uma reserva florestal. Ele está desaparecido desde então. Caso parecido aconteceu em outubro, ainda no Terra Nossa, com o agricultor Aluisio Sampaio, conhecido como Alenquer.

A Human Rights Watch destaca a impunidade. Segundo a ONG, das 300 mortes relatadas pela Pastoral da Terra, apenas 14 foram a julgamento.

A organização entrevistou policiais envolvidos na investigação de seis assassinatos. Em dois casos, os investigadores nem sequer foram à cena do crime. Em cinco casos, não houve autópsia do cadáver.

O relatório cita a violência contra agentes públicos de fiscalização. Em julho, em Rondônia, bandidos queimaram um caminhão-tanque que levaria gasolina a helicópteros do Ibama, destruíram pontes e derrubaram árvores sobre uma estrada. O órgão federal precisou cancelar a operação.

A ONG entrevistou 170 pessoas, a maior parte de comunidades locais e indígenas, além de policiais, promotores, advogados, membros de órgãos do governo (como Ibama, ICMBio e Funai), representantes de ONGs e acadêmicos. A pesquisa foi feita entre 2017 e julho de 2019.

A organização faz críticas contundentes ao governo. Embora reconheça que os episódios de violência começaram antes do atual governo, a entidade afirma que Bolsonaro "retrocedeu na aplicação das leis de proteção ambiental".

"A violência rural na Amazônia é um problema crônico, que o Brasil nunca respondeu adequadamente. Mas piorou desde janeiro, porque quando você enfraquece o ICMBio e outros órgãos de fiscalização, não só dá carta branca para os criminosos destruírem a floresta. Eles se sentem livres para atacar qualquer um que entre no caminho deles", afirma Muñoz à reportagem.

A organização faz algumas recomendações ao governo brasileiro: o ministro da Justiça deveria elaborar e implementar, junto a autoridades federais e estaduais, um plano de ação para desmantelar as redes criminosas e reduzir os atos de violência e intimidação; o procurador-geral da República deveria fazer do combate à violência na Amazônia uma de suas prioridades e o Congresso Nacional deveria criar uma CPI para apurar o desmatamento e violência.