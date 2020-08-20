Relator do Fundeb retira previsão de repasse para escolas privadas

Senador Flávio Arns (Rede-PR) é relator do Fundeb no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) no Senado, Flávio Arns (Rede-PR), retirou um dispositivo do texto que previa repasse de recursos do financiamento para escolas privadas.

A mudança foi feita no relatório como emenda de redação, o que não leva o texto de volta à Câmara dos Deputados . A medida está pautada para a sessão desta quinta-feira, 20, no plenário remoto do Senado.

Pela PEC aprovada na Câmara, parte dos recursos da complementação da União no Fundeb poderia ser repassada para escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas em caso de falta de vagas na rede pública. A regra ainda dependeria de regulamentação.

A possibilidade de repassar os recursos do Fundeb para instituições privadas é controversa. Por outro lado, o dispositivo poderia fazer com que contratos entre prefeituras e creches privadas, por exemplo, só fossem fechados se houvesse falta de vagas no setor público.