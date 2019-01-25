Rejeito de Brumadinho deve chegar à hidrelétrica de Furnas

Mulher é resgatada da lama por bombeiros após rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais Crédito: Reprodução/TV Record

A estatal Furnas , do grupo Eletrobrás , monitora a chegada dos rejeitos da barragem de Brumadinho ( MG ) em sua hidrelétrica Retiro Baixo, que funciona no rio Paraopebas, podendo comprometer as operações da usina.

A barragem da usina hidrelétrica Retiro Baixo, confirmou a Agência Nacional de Águas (ANA), está localizada a 220 km do local do rompimento e "possibilitará amortecimento da onda de rejeito". Segundo a ANA, "estima-se que essa onda atingirá a usina em cerca de dois dias".

O rio Paraopeba faz parte da bacia do rio São Francisco. A hidrelétrica Retiro Baixo está localizada entre os municípios mineiros de Curvelo e Pompeu. A usina tem duas turbinas em operação, com capacidade instalada de 82 megawatts, energia suficiente para atender 200 mil habitantes, e opera desde 2010. Seu reservatório de 22 quilômetros quadrados.





Por meio de nota, a ANA informou que está em constante comunicação com os órgãos e autoridades federais e estaduais, inclusive no âmbito de recente Acordo de Cooperação sobre Segurança de Barragens, que está permitindo troca facilitada e mais rápida de dados sobre a situação no local do evento.