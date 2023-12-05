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Acima de 60 anos

Registro de vacina contra bronquiolite é aprovado pela Anvisa

Este é o primeiro imunizante do gênero registrado no país. A vacina foi aprovada pela Anvisa para uso em adultos com 60 anos de idade ou mais
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 dez 2023 às 06:45

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 06:45

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (4), o registro de uma vacina indicada para a prevenção da doença do trato respiratório inferior causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Trata-se do principal vírus causador de bronquiolite. O imunizante aprovado é registrado como Arexvy, produzido pela empresa GlaxoSmith Kline.
A vacina foi aprovada pela Anvisa para uso em adultos com 60 anos de idade ou mais. Ela é aplicada de forma intramuscular, em dose única. Ainda de acordo com a agência, a tecnologia utilizada para a vacina é de proteína recombinante, quando uma substância semelhante à presente na superfície do vírus é fabricada na indústria e utilizada para estimular a geração de anticorpos, responsáveis pela imunidade.
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O imunizante aprovado é registrado como Arexvy, produzido pela empresa GlaxoSmith Kline Crédito: Pexels
"O pedido de registro do medicamento foi enquadrado como prioritário, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 204/2017, por se tratar de condição séria debilitante. Além disso, é uma doença de grande impacto público, principalmente pela faixa etária atingida, que possui grande índice de hospitalizações causadas por infecção pelo VSR", destacou a Anvisa, em nota.

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