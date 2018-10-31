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Na Espanha

Rede de tráfico sexual chefiada por brasileiro é desmantelada

Segundo a polícia, os suspeitos estariam envolvidos com magia negra

Publicado em 

31 out 2018 às 13:25

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 13:25

Polícia espanhola investiga rede de tráfico sexual Crédito: Divulgação
A polícia espanhola anunciou nesta quarta-feira (31) que resgatou 15 jovens transexuais brasileiros que estavam sendo forçados a se prostituir por meio de uma rede de tráfico sexual. Em buscas realizadas em apartamentos em Múrcia, no Sudeste da Espanha, investigadores encontraram objetos relacionados com magia negra e Santeria usados para coagir as vítimas.
A página da Polícia Nacional espanhola no Facebook publicou um vídeo que mostra o local usado pelos participantes da rede criminosa.
A operação ocorreu em várias cidades e resultou na prisão de 13 suspeitos, com idades entre 19 e 60 anos, são brasileiros, colombianos, peruanos, romenos e espanhóis, afirmou a polícia em um comunicado. Deste grupo, nove foram libertados sob fiança. A investigação, que começou a partir de uma denúncia de uma das vítimas, segue em andamento.
O grupo criminoso era chefiado por uma pessoa de nacionalidade brasileira, que da Espanha, e ajudada por alguns colaboradores, capturou no Brasil jovens em situação econômica precária
Polícia espanhola
"Mais tarde, eles foram para a Espanha sob falsos pretextos para acabar praticando a prostituição em um apartamento pertencente ao suspeito principal, localizado no centro da capital de Múrcia", acrescentou.
> Defesa alega que brasileiro que matou tios e primos tem dano cerebral
Segundo o órgão de segurança, a rede os obrigava a consumir e vender drogas e "às vezes ficavam presos nos quartos impedindo-os de sair e eram submetidos a contínuas ameaças graves e até mesmo a agressões físicas".

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