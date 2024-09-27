Recusa familiar é o principal motivo para não efetivação de transplantes de órgãos, diz Ministério da Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dos motivos citados para a não efetivação de transplantes de órgãos no Brasil, a recusa familiar é o principal, de acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2019 a 2023.

Os demais elencados foram diagnóstico de morte encefálica não confirmado, parada cardiorrespiratória e critério de exclusão absoluta.

No Brasil, a cada 14 pessoas que podem doar, apenas quatro se tornam doadoras. A fila de espera por um transplante tem 44.626 pacientes. Somente para o de córnea, são 29.658 pessoas.

O filme da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes -"Doação de órgãos: precisamos falar sim"-, lançada nesta sexta-feira (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, na abertura do Fórum Nacional para revisão do regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes, em Brasília, reforça o tema.

As cenas trazem algumas famílias que são questionadas com a pergunta "você quer falar sobre doações de órgãos?" Todas dizem não. No momento, seguinte, apenas um familiar de cada grupo permanece no local.

A pergunta é reformulada: "e se seu filho, marido, pai precisasse de um doador, você falaria sobre doar órgãos?". Todos responderam "sim" se fosse para salvar um ente querido. A campanha conscientiza sobre a importância das famílias dialogarem a respeito do assunto.

De janeiro a junho de 2023, no Brasil, havia 6.857 potenciais doadores de órgãos. Destes, 2.043 se tornaram efetivos. No mesmo período deste ano, esse número chegou a 7.397. Porém, a quantidade de efetivos diminui para 1977 - 3,2% menor, na comparação.