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Só 28% de doadores

Recusa familiar é o principal motivo para não efetivação de transplantes de órgãos, diz Ministério da Saúde

No Brasil, a cada 14 pessoas que podem doar, apenas quatro se tornam doadoras; fila de espera por um transplante tem 44.626 pacientes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 set 2024 às 16:40

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 16:40

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dos motivos citados para a não efetivação de transplantes de órgãos no Brasil, a recusa familiar é o principal, de acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2019 a 2023.
Os demais elencados foram diagnóstico de morte encefálica não confirmado, parada cardiorrespiratória e critério de exclusão absoluta.
No Brasil, a cada 14 pessoas que podem doar, apenas quatro se tornam doadoras. A fila de espera por um transplante tem 44.626 pacientes. Somente para o de córnea, são 29.658 pessoas.
O filme da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes -"Doação de órgãos: precisamos falar sim"-, lançada nesta sexta-feira (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, na abertura do Fórum Nacional para revisão do regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes, em Brasília, reforça o tema.
As cenas trazem algumas famílias que são questionadas com a pergunta "você quer falar sobre doações de órgãos?" Todas dizem não. No momento, seguinte, apenas um familiar de cada grupo permanece no local.
A pergunta é reformulada: "e se seu filho, marido, pai precisasse de um doador, você falaria sobre doar órgãos?". Todos responderam "sim" se fosse para salvar um ente querido. A campanha conscientiza sobre a importância das famílias dialogarem a respeito do assunto.
De janeiro a junho de 2023, no Brasil, havia 6.857 potenciais doadores de órgãos. Destes, 2.043 se tornaram efetivos. No mesmo período deste ano, esse número chegou a 7.397. Porém, a quantidade de efetivos diminui para 1977 - 3,2% menor, na comparação.
"O grande entrave é exatamente a ampliação da doação de órgãos. Por isso, essa mensagem dirigida às famílias, a quem cabe essa autorização, essa doação. Falar de transplantes é sempre difícil, como diz nossa campanha, mas é falar sobre chance de vida. Nós sempre associamos com a morte. Vamos pensar que é falar sobre solidariedade, que é tão importante quando pensamos no tema", afirma a ministra Nísia Trindade.

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