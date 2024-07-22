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Caso é investigado

Recém-nascido é encontrado em banheiro de hospital em SP

Bebê foi encontrado por funcionária do hospital ao lado do vaso sanitário e com um bilhete pedindo para que cuidassem dele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2024 às 07:20

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 07:20

Fachada da Unidade de Pronto Atendimento Baeta Neves em São Bernardo do Campo (SP)
Fachada da Unidade de Pronto Atendimento Baeta Neves em São Bernardo do Campo (SP) Crédito: Reprodução/Google Street View
Uma mulher é suspeita de abandonar um bebê recém-nascido no banheiro de uma Unidade de Pronto Atendimento em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na tarde deste domingo (21).
O bebê foi localizado por uma auxiliar de limpeza ao trocar o lixo do banheiro feminino destinado para pessoas com deficiência na UPA Baeta Neves, no bairro de mesmo nome. A criança estava ao lado do vaso sanitário, no chão, enrolada em três fronhas de travesseiro e um moletom vermelho.
Médicos que foram chamados encontraram um bilhete junto ao recém-nascido, com a frase: "Boa tarde. Por favor, cuidem bem dele e o leve ao médico". A criança passou por atendimento e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Urgência por uma equipe do Samu.
O menino ficará aos cuidados da equipe responsável no Hospital da Mulher.
O caso foi atendido por guardas-municipais. Conforme o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram quando uma mulher saiu de um carro por volta das 15h30. Ela segurava algo enrolado nas fronhas e na blusa vermelha.
Segundo o documento, ela permaneceu na frente da UPA até às 15h49, entrando em seguida no hospital. Ela deixou o local às 15h56 sem o bebê. O menino foi localizado às 16h15. A parte interna da UPA também possui câmeras. As imagens serão solicitadas pelos investigadores.
O caso foi registrado como abandono de incapaz.

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