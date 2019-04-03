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Rádio em São Paulo é assaltada durante programa ao vivo pela internet

O roubo ocorreu durante o programa Samba D'Bom, que tinha como convidados o cantor Pinha Presidente, ex-integrante do grupo Exaltasamba, Grazzi Brasil, intérprete da escola de samba Vai-Vai e Tassiane Martins, Miss São Paulo Plus Size

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 15:12

Publicado em 

03 abr 2019 às 15:12
Crime foi transmitido ao vivo pela internet, durante uma live pelo Facebook Crédito: Reprodução
A rádio online SOT, localizada no Jardim Paulista (zona oeste de SP), foi assaltada na noite desta terça-feira (2) e o crime foi transmitido ao vivo pela internet, durante uma live pelo Facebook. 
O roubo ocorreu durante o programa Samba D'Bom, que tinha como convidados o cantor Pinha Presidente, ex-integrante do grupo Exaltasamba, Grazzi Brasil, intérprete da escola de samba Vai-Vai e Tassiane Martins, Miss São Paulo Plus Size.
Os apresentadores eram Jocimar Martins, mestre-sala da Mocidade Alegre, e Ronaldo Brás. As imagens mostram os assaltantes invadindo o estúdio, faltando apenas cinco minutos para acabar o programa, por volta das 21h.
Segundo a polícia, pelo menos cinco ladrões participaram da ação. Um dos assaltantes estava armado. Eles recolhem celulares e outros pertences, como relógios, colares e correntes. Um ladrão exige dinheiro e insiste para as vítimas que têm valores escondidos na rádio.
A transmissão ao vivo termina após a saída dos assaltantes. A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou os ladrões.

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