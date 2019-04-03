Rádio em São Paulo é assaltada durante programa ao vivo pela internet

Crime foi transmitido ao vivo pela internet, durante uma live pelo Facebook Crédito: Reprodução

A rádio online SOT, localizada no Jardim Paulista (zona oeste de SP), foi assaltada na noite desta terça-feira (2) e o crime foi transmitido ao vivo pela internet, durante uma live pelo Facebook.

O roubo ocorreu durante o programa Samba D'Bom, que tinha como convidados o cantor Pinha Presidente, ex-integrante do grupo Exaltasamba, Grazzi Brasil, intérprete da escola de samba Vai-Vai e Tassiane Martins, Miss São Paulo Plus Size.

Os apresentadores eram Jocimar Martins, mestre-sala da Mocidade Alegre, e Ronaldo Brás. As imagens mostram os assaltantes invadindo o estúdio, faltando apenas cinco minutos para acabar o programa, por volta das 21h.

Segundo a polícia, pelo menos cinco ladrões participaram da ação. Um dos assaltantes estava armado. Eles recolhem celulares e outros pertences, como relógios, colares e correntes. Um ladrão exige dinheiro e insiste para as vítimas que têm valores escondidos na rádio.