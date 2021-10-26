Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Queiroga cobra que setor privado financie pesquisas no Brasil
Pandemia

Queiroga cobra que setor privado financie pesquisas no Brasil

A declaração foi dada nesta terça-feira (26) durante sua fala sobre as ações do Brasil no enfrentamento da Covid-19 na Universidade de Lisboa, em Portugal

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 13:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2021 às 13:32
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu que o setor privado seja responsável pelo financiamento de pesquisas no Brasil.
A declaração foi dada nesta terça-feira (26) durante sua fala sobre as ações do Brasil no enfrentamento da Covid-19 na Universidade de Lisboa, em Portugal.
Cerca de 50 pessoas se reuniram nas imediações da universidade para protestar contra a presença de Queiroga. Já o vídeo de transmissão da aula foi inundado de comentários contrários à fala e à presença do ministro.
"Os grandes empresários brasileiros muitas vezes buscam só renúncia fiscal. Tem que acreditar no país, investir no país, gerar emprego, gerar renda. Tem que gerar atitude para que possamos fazer políticas públicas", disse.
"Nos EUA, a iniciativa privada financia a maior parte das pesquisas. Temos que chamar a iniciativa privada para investir nas pesquisas, não ficar esperando só o governo", acrescentou o ministro.
Segundo Queiroga, o governo federal investiu em pesquisas desde o início da pandemia. No Ministério da Saúde, foi por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.
A fala do ministro ocorreu dias depois de o Congresso Nacional aprovar projeto que retirou R$ 600 milhões previstos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
O ministro Marcos Pontes chegou a dizer que o recente corte de R$ 600 milhões da pasta compromete projetos estratégicos da ciência brasileira. Afirmou ainda que foi "pego de surpresa" e que cogitou deixar a pasta.
Os recursos foram destinados para outras áreas, atendendo a um pedido do ministro da EconomiaPaulo Guedes.
O presidente do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Evaldo Vilela, classificou como rasteira o corte de R$ 600 milhões do orçamento da ciência brasileira.
Durante o seu discurso, Queiroga defendeu as ações não só do Ministério da Saúde, mas do governo federal. O ministro citou o auxílio emergencial, a campanha de vacinação, além de outras iniciativas.
"Nós estamos certos que as políticas adotadas pelo governo federal serão reconhecidas", disse.

Veja Também

Live de Bolsonaro derrubada pelo Facebook é absurda e grotesca, diz presidente de conselho de Saúde

Ex-ministro da Saúde de Bolsonaro diz que problemas da Covid estão em outras áreas também

CPI da Covid inclui governador do Amazonas entre os pedidos de indiciamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ministério da Saúde Europa Marcelo Queiroga
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Shakira no Rio: as imagens do show em 'Lobacabana'
Serra x Sport-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Serra vence Sport-ES e se recupera de derrota na estreia da Copa ES
Real Noroeste x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste sofre mais uma derrota e segue na lanterna do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados