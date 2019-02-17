Quatro crianças morrem após desabamentos em São Paulo

Desabamento mata crianças em São Paulo Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Dois desabamentos na cidade de Mauá, na Grande São Paulo, provocaram a morte de quatro crianças.

O primeiro ocorreu na rua Anne Altomar, 200, por volta das 21h30 de ontem. Duas crianças, uma de 8 anos e um bebê de 11 meses, morreram. A mãe foi socorrida por populares.

O outro desabamento ocorreu na Avenida Cidade de Mauá, 1813, cerca de 1,4 km distante do local da primeira ocorrência. O desabamento provocou a morte de mais duas crianças, uma de 4 e outra de 11 anos. A mãe foi socorrida ao Pronto Socorro Mário Covas.

Um homem de 41 anos também foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Nardini.

Os bombeiros acreditam que os desabamentos sejam consequências das fortes chuvas. No total, já são 22 viaturas e 71 agentes envolvidos nos dois resgates.

CAPITAL

As pancadas de chuva colocaram toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que adicionou as zonas norte, centro, leste e sudeste na lista de regiões que podem sofrer transbordamento de rios e deslizamentos de terra. A Marginal do Tietê também entrou em estado de atenção.

Na capital, os bairros do Ipiranga, na zona sul, e Aricanduva, Vila Formosa e Itaquera, na zona leste, estão em estado de alerta. A Prefeitura Regional de Aricanduva entrou em estado de alerta às 18h18 porque o Córrego Aricanduva está em "iminência de transbordamento", informou o CGE.

No Ipiranga, existe iminência de transbordamento no Córrego Ipiranga na altura da Praça Leonor Kaupa; no Córrego Moinho Velho na altura da Rua 2 de Julho; no Ribeirão dos Meninos na altura do número 594 da Avenida Marginal; e no Rio Tamanduateí na altura do número 600 da Avenida Doutor Francisco Mesquita.

A Prefeitura Regional de Itaquera informa sobre a iminência de transbordamento do Rio Verde na altura da Rua Cunha Porã.

De acordo com o CGE, instabilidades ganharam força durante a tarde e provocaram pancadas isoladas de chuva nas próximas horas. Precipitações moderadas já foram registradas em alguns pontos da cidade. As zonas sul, oeste e a Marginal do Pinheiros já estavam em estado de atenção.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 290 ocorrências foram registradas na região metropolitana entre a 0 hora e as 23:59 deste sábado, sendo 147 acionamentos por queda de árvores, 81 por desabamentos e 62 por enchentes ou alagamentos.

A previsão é de que o tempo melhore gradativamente nos próximos dias. O sol deve aparecer no domingo e os termômetros terão variações de 17°C a 25°C.

Tempo. As fortes chuvas tiveram início na noite de sexta-feira e fizeram com que o CGE decretasse estado de atenção para alagamentos às 7h48 deste sábado em todas as regiões da cidade, além das Marginais do Tietê e do Pinheiros. O alerta foi mantido até as 9 horas, após a passagem do período de maior instabilidade, e retomado na tarde deste sábado.

Na região central, a queda de uma árvore interditou temporariamente o cruzamento entre a Alameda Santos e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. A via já foi desobstruída. Por causa de um raio, a Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operou com velocidade reduzida na manhã deste sábado. Mais cedo, a Linha 15-Prata passou pelo mesmo problema, mas a situação já foi normalizada.