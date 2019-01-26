Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Quatro áreas de Brumadinho podem ter vítimas vivas, dizem Bombeiros
Resgates

Quatro áreas de Brumadinho podem ter vítimas vivas, dizem Bombeiros

9 pessoas morreram até agora e permanecem desaparecidas outras 299 vítimas

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 16:29

Publicado em 

26 jan 2019 às 16:29
Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, existem quatro áreas onde podem encontrar vítimas vivas: uma locomotiva, um ônibus, um restaurante e na comunidade Parque das Cachoeiras.
Após declarar na sexta (25) que só resgatariam corpos, o governador de Minas, Romeu Zema voltou atrás e disse que há possibilidade das equipes encontrarem sobreviventes no mar de lama que se formou após o rompimento da barragem em Brumadinho.
De acordo com a Defesa Civil dos 345 desaparecidos, 46 foram encontrados e encaminhados para unidades de saúde. Permanecem desaparecidas 299 pessoas e 9 vítimas fatais foram retiradas dos rejeitos.
O boletim ainda diz que 86 famílias estão cadastradas em zonas de alto salvamento (treinamento em ponto alto para serem socorridas). Destas 86 famílias, duas foram contatadas e resgatadas. As demais, permanecem aguardando, devido à ausência de energia elétrica, sinal de telefonia e internet, que dificultam a localização exata das vítimas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Brumadinho desaparecidos Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados