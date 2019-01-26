Quatro áreas de Brumadinho podem ter vítimas vivas, dizem Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, existem quatro áreas onde podem encontrar vítimas vivas: uma locomotiva, um ônibus, um restaurante e na comunidade Parque das Cachoeiras.
Após declarar na sexta (25) que só resgatariam corpos, o governador de Minas, Romeu Zema voltou atrás e disse que há possibilidade das equipes encontrarem sobreviventes no mar de lama que se formou após o rompimento da barragem em Brumadinho.
De acordo com a Defesa Civil dos 345 desaparecidos, 46 foram encontrados e encaminhados para unidades de saúde. Permanecem desaparecidas 299 pessoas e 9 vítimas fatais foram retiradas dos rejeitos.
O boletim ainda diz que 86 famílias estão cadastradas em zonas de alto salvamento (treinamento em ponto alto para serem socorridas). Destas 86 famílias, duas foram contatadas e resgatadas. As demais, permanecem aguardando, devido à ausência de energia elétrica, sinal de telefonia e internet, que dificultam a localização exata das vítimas.