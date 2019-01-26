Quatro áreas de Brumadinho podem ter vítimas vivas, dizem Bombeiros

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, existem quatro áreas onde podem encontrar vítimas vivas: uma locomotiva, um ônibus, um restaurante e na comunidade Parque das Cachoeiras.

Após declarar na sexta (25) que só resgatariam corpos, o governador de Minas, Romeu Zema voltou atrás e disse que há possibilidade das equipes encontrarem sobreviventes no mar de lama que se formou após o rompimento da barragem em Brumadinho.

De acordo com a Defesa Civil dos 345 desaparecidos, 46 foram encontrados e encaminhados para unidades de saúde. Permanecem desaparecidas 299 pessoas e 9 vítimas fatais foram retiradas dos rejeitos.