Quarto caso de ômicron em SP é de paciente que não viajou para o exterior

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou na tarde deste sábado (12) o quarto caso de variante ômicron do novo coronavírus em São Paulo. O infectado é um homem de 67 anos, morador da capital paulista, que não viajou para o exterior, ao contrário dos casos anteriores, de pessoas vindas da África.
Segundo o governo João Doria (PSDB), o paciente está com esquema vacinal completo e tomou a dose de reforço com Pfizer. Ele sentiu apenas sintomas leves, como calafrio.
"O paciente teve diagnóstico positivo para Covid-19 no dia 7 de dezembro, após realizar um teste de PCR e sua amostra foi submetida a sequenciamento genético, tendo a ômicron como resultado. Ele está realizando isolamento domiciliar", afirmou o governo.
A vigilância sanitária da Secretaria Municipal da Saúde está buscando pessoas que possam ter tido contato com o paciente. Um parente já foi testado e apresentou resultado negativo para Covid-19.
"Ainda não é possível confirmar se a situação configura transmissão local, justamente porque está em curso esse mapeamento de contatos", afirmou a secretaria estadual em nota.
Os casos anteriores também estavam com o esquema vacinal completo e relataram sintomas leves ou assintomáticos.
A última confirmação importada ocorreu no dia 1° e refere-se a um homem de 29 anos, testado ao desembarcar no Brasil no aeroporto de Guarulhos, cidade onde seguiu monitorado pela Vigilância municipal.
Os outros dois são um casal de missionários, um homem de 41 anos e uma mulher de 37. Eles desembarcaram em Guarulhos, no último dia 23, vindo da África do Sul. Ambos foram a um laboratório do terminal do aeroporto e testaram positivo para a Covid. Os dois foram testados na última quarta-feira (8) e puderam deixar o isolamento, segundo a Secretaria Municipal da Saúde.