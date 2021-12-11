Quarto caso de ômicron em SP é de paciente que não viajou para o exterior

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou na tarde deste sábado (12) o quarto caso de variante ômicron do novo coronavírus em São Paulo. O infectado é um homem de 67 anos, morador da capital paulista, que não viajou para o exterior, ao contrário dos casos anteriores, de pessoas vindas da África.

Segundo o governo João Doria (PSDB), o paciente está com esquema vacinal completo e tomou a dose de reforço com Pfizer. Ele sentiu apenas sintomas leves, como calafrio.

"O paciente teve diagnóstico positivo para Covid-19 no dia 7 de dezembro, após realizar um teste de PCR e sua amostra foi submetida a sequenciamento genético, tendo a ômicron como resultado. Ele está realizando isolamento domiciliar", afirmou o governo.

A vigilância sanitária da Secretaria Municipal da Saúde está buscando pessoas que possam ter tido contato com o paciente. Um parente já foi testado e apresentou resultado negativo para Covid-19.

"Ainda não é possível confirmar se a situação configura transmissão local, justamente porque está em curso esse mapeamento de contatos", afirmou a secretaria estadual em nota.

Os casos anteriores também estavam com o esquema vacinal completo e relataram sintomas leves ou assintomáticos.

A última confirmação importada ocorreu no dia 1° e refere-se a um homem de 29 anos, testado ao desembarcar no Brasil no aeroporto de Guarulhos, cidade onde seguiu monitorado pela Vigilância municipal.