Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Quais partidos elegeram mais prefeitos? Confira mapas interativos
BBC Brasil

Quais partidos elegeram mais prefeitos? Confira mapas interativos

O PSD de Gilberto Kassab conquistou o maior número de prefeituras, 887. O PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em nono lugar, com 252 municípios conquistados
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

28 out 2024 às 14:34

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 14:34

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images/BBC
O Centrão, a direita e a centro-direita se saíram como os grandes vencedores das eleições municipais de 2024 no Brasil.
Demonstração disso é o partido que conquistou o maior número de prefeituras (887 municípios), o PSD de Gilberto Kassab — deixando para trás o tradicional MDB, que ficou em segundo lugar (853).
Já o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, aumentou o número de prefeituras conquistadas em comparação com 2020, mas foi apenas o nono partido com mais prefeitos eleitos (252).
Já entre os derrotados, segundo analistas entrevistados pela BBC, estão o PSDB, partido que já ocupou a Presidência do país por duas vezes e que tinha uma virtual hegemonia sobre a política de São Paulo; o PDT e o clã da família de Ciro Gomes no Ceará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão
Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Imagem de destaque
Autonomia infantil: 5 hábitos dos adultos que prejudicam as crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados