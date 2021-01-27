AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • "Pura fumaça", diz Mourão sobre notícias de gastos do governo com comida
R$ 1,8 bilhão

"Pura fumaça", diz Mourão sobre notícias de gastos do governo com comida

O vice-presidente minimizou a repercussão do montante de mais de R$ 1,8 bilhão com gastos alimentícios do governo federal, dos quais R$ 15 milhões com leite condensado

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 15:20
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar do evento Vitória Summit 2020
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar do evento Vitória Summit 2020 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (27) que a divulgação pela imprensa dos gastos da administração federal com alimentação em 2020 é "pura fumaça" e faz parte das "pressões em cima do governo". Mourão minimizou a repercussão do montante de mais de R$ 1,8 bilhão com gastos alimentícios do governo federal, dos quais R$ 15 milhões com leite condensado. Segundo o vice-presidente, as despesas são previstas no Orçamento.
"Pura fumaça. Todos esses gastos são orçamentários, previsto aí alguns com despesa obrigatória, outros com despesa discricionária e foram efetuados dentro do que estava previsto do desembolso do orçamento do ano passado", disse. Ele sugeriu ainda que despesas do mesmo tipo tiveram valores semelhantes em anos anteriores.
"Se pegar o que foi gasto em anos anteriores, estará mais ou menos no mesmo patamar. Então é isso, faz parte dessa pressão que está sendo feita em cima do nosso governo", disse. O portal de notícias Metrópoles, que revelou o montante gasto, indicou que o valor é 20% maior do que o de 2019. Sobre o aumento, Mourão comentou que "tem que olhar isso aí" e reforçou que são gastos orçamentários.
O vice-presidente citou ainda a Operação Verde Brasil 2, das Forças Armadas, para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Segundo ele, a força-tarefa exigiu a liberação de crédito extraordinário, bem como os esforços para o combate à covid-19. "Talvez aí esteja os 20%", acrescentou.
Os gastos de altos valores, como mais de R$ 15 milhões em recursos públicos para comprar leite condensado e até R$ 2,2 milhões em chicletes, motivaram parlamentares a formalizar nesta terça, 26, uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo a abertura de investigação sobre as compras do Executivo. Mourão minimizou a iniciativa. "A Controladoria-Geral da União acompanha esses gastos o tempo todo, isso não tem nada a ver, (é) gasto orçamentário", disse.

Veja Também

Após polêmica com compras do governo, Portal da Transparência fica fora do ar

Parlamentares pedem investigação sobre gastos do governo Bolsonaro com leite condensado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro governo federal Hamilton Mourão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os casos de racismo que mancharam a Copa: 'ele nunca desapareceu'
Imagem de destaque
'Não haverá mais eleições aqui': o discurso de Daniel Ortega que fecha caminho para oposição na Nicarágua
Moto, motociclista, motocicleta, trânsito, direção
Motociclistas não param de morrer no trânsito e nada muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados