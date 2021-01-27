"Pura fumaça", diz Mourão sobre notícias de gastos do governo com comida

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai participar do evento Vitória Summit 2020 Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

"Pura fumaça. Todos esses gastos são orçamentários, previsto aí alguns com despesa obrigatória, outros com despesa discricionária e foram efetuados dentro do que estava previsto do desembolso do orçamento do ano passado", disse. Ele sugeriu ainda que despesas do mesmo tipo tiveram valores semelhantes em anos anteriores.

"Se pegar o que foi gasto em anos anteriores, estará mais ou menos no mesmo patamar. Então é isso, faz parte dessa pressão que está sendo feita em cima do nosso governo", disse. O portal de notícias Metrópoles, que revelou o montante gasto, indicou que o valor é 20% maior do que o de 2019. Sobre o aumento, Mourão comentou que "tem que olhar isso aí" e reforçou que são gastos orçamentários.

O vice-presidente citou ainda a Operação Verde Brasil 2, das Forças Armadas, para combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Segundo ele, a força-tarefa exigiu a liberação de crédito extraordinário, bem como os esforços para o combate à covid-19. "Talvez aí esteja os 20%", acrescentou.