PSOL vai apresentar representação contra Barros no conselho de ética da Câmara

Líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) Crédito: Gilmar Felix/ Câmara dos Deputados

Segundo disse o deputado Luis Miranda (DEM-DF) à CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro teria deixado de informar as autoridades sobre denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin que estariam sendo coordenadas pelo líder de seu governo, Ricardo Barros (PP-PR), cacique do centrão.

Ao ser informado de possíveis irregularidades por Miranda, Bolsonaro teria dito se tratar de "coisa do "Ricardo Barros."

"Vocês sabem quem é, né? Sabem que ali é foda. Se eu mexo nisso aí, você já viu a merda que vai dar, né. Isso é fulano. Vocês sabem que é fulano", disse Bolsonaro, segundo Miranda.