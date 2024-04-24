Psicóloga é encontrada morta e amarrada dentro de clínica no RN

Fabiana Maia Veras foi encontrada morta com marcas de violência Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma psicóloga foi encontrada morta com marcas de violência na clínica dela na noite de terça-feira (23), em Assú (RN). O corpo de Fabiana Maia Veras estava com cortes, amordaçado e amarrado. Populares encontraram a mulher por volta das 18h em uma sala de atendimento do local, no bairro Dom Elizeu.

Vídeos da câmera de segurança mostram a psicóloga recebendo um homem às 16h45. Ele aparece na parte de fora do local com um pano na cabeça, máscara facial, de moletom e segurando uma maleta. Em seguida, toca a campainha e é atendido pela mulher. Os dois conversam na garagem por alguns segundos e entram no estabelecimento. O homem ficou cerca de 15 minutos na clínica, informou a Polícia. A psicóloga já estava em horário final de expediente quando o recebeu.