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Eleições 2022

PSDB retoma prévias para definir candidato a presidente

A votação está aberta desde às 8h, com encerramento às 17h, exclusivamente online. O processo foi retomado através do sistema BeeVoter, empresa especialista em tecnologia eleitoral digital
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 nov 2021 às 10:04

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 10:04

Prévias do PSDB: Arthur Virgílio, Eduardo leite e João Doria
Prévias do PSDB: Arthur Virgílio, Eduardo leite e João Doria Crédito: Rodger Timm/Comunicação Eduardo Leite
O PSDB retoma neste sábado (27) a votação das prévias que vão escolher o candidato do partido à Presidência da República na eleição de 2022. Disputam a vaga os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.
A votação está aberta desde às 8h, com encerramento às 17h, exclusivamente online. O processo foi retomado através do sistema BeeVoter (psdb.beevote.com.br), empresa especialista em tecnologia eleitoral digital. Logo após o encerramento da votação, Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, fará um pronunciamento.
A divulgação do resultado é estimada para as 19 horas, com pronunciamento e entrevista do vencedor das prévias.
O processo de escolha do presidenciável tucano tem sido conturbado. No último domingo (21), um problema técnico no aplicativo de votação usado nas prévias obrigou a cúpula do partido a suspender a votação, provocando troca de acusações de fraude e acirrando ainda mais a disputa.

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