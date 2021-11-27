PSDB retoma prévias para definir candidato a presidente

Prévias do PSDB: Arthur Virgílio, Eduardo leite e João Doria Crédito: Rodger Timm/Comunicação Eduardo Leite

O PSDB retoma neste sábado (27) a votação das prévias que vão escolher o candidato do partido à Presidência da República na eleição de 2022. Disputam a vaga os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

A votação está aberta desde às 8h, com encerramento às 17h, exclusivamente online. O processo foi retomado através do sistema BeeVoter (psdb.beevote.com.br), empresa especialista em tecnologia eleitoral digital. Logo após o encerramento da votação, Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, fará um pronunciamento.

A divulgação do resultado é estimada para as 19 horas, com pronunciamento e entrevista do vencedor das prévias.